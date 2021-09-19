Brüksel sakinleri "arabasız" caddelerin tadını çıkardı - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği kapsamında kentin cadde ve sokaklarını yayalarla bisiklet, kaykay ve paten sürücüleri doldurdu.

Kente bağlı 19 belediyede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü yapılan etkinlik, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Yollar, 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapandı.

Kent içi ulaşımda sıklıkla kullanılan bisikletlerin sürücüleri boş yolların tadını çıkarırken çeşitli noktalara kurulan ücretsiz tamir istasyonlarında bisikletlerinin onarımını sağladı.

Caddelerde bebek arabalarını süren aileler, kaykay ve paten kayan gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar da dikkati çekti.

Brüksel sakinleri bu seneki etkinlikten, havanın güzel olması nedeniyle ayrıca keyif aldı.

Oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri gibi etkinlikler düzenlenirken toplu taşıma da ücretsiz yapıldı.

Araçların ancak özel izinle ve geçerli nedenlerle şehir trafiğine çıkmasına izin verilen gün boyunca polisler, araç sürücülerini denetledi, kent merkezinde 30 kilometrelik hız sınırı uygulandı.