Son dakika ekonomi: BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

Son dakika ekonomi haberi... İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcisi Wastespresso, 12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding'den yatırım aldı.

Son dakika ekonomi: BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcisi Wastespresso, 12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding'den yatırım aldı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM girişimcilerinden Wastespresso, geliştirdiği proje ile doğaya ve müşterilerine çift yönlü katkı sağlıyor. Wastespresso, 12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding'den yatırım aldı.

Restoranlar, oteller, cafeler ve kahve dükkanları gibi dünyadaki bütün işletmelerde kahve tüketimi artıyor. Bugünkü rakamlara göre dünyada her gün 2,5 milyar fincandan fazla yani yıllık 9 bin ton kahve tüketiliyor.

Her bir ton kahve atığı nedeniyle 340 metreküp metan gazı açığa çıkıyor. Yani 9 bin tonluk tüketim sonucu bir yılda ortaya çıkan metan gazı miktarı 3 milyon metreküpü aşıyor.

Ayrıca dünya genelinde her yıl 8 milyon tondan fazla plastik atık okyanuslara karışıyor. İşte Wastespresso, kahve atıklarını toplama ve kompostlama yöntemi ile doğada 60 günde çözünebilen, tek kullanımlık plastikler ve materyaller üretiyor. Wastespresso'nun, ürettiği iki ürün hem plastiklerin hem kahve atıklarının doğaya verdiği zarar minimize ediyor.

Yıl sonuna kadar yurt dışına açılacak

Wastespresso'nun ürettiği ilk ürünün adı Straw-inno. Straw-inno kahve atıkları ile üretilen doğada yüzde 100 çözünebilen tek kullanımlık bir biyo pipet. İkinci ürün ise oil-inno. Oil-inno, yeşil teknoloji yöntemleri ile vegan ve organik kozmetik markaları için geliştirilmiş zengin içerikli ve atık kahve bazlı doğal bir yağ.

Wastespresso bu yatırımla birlikte biyo granül hammadde üretimi ve satışlarına başlayıp, tek veya çok kullanımlık biyo bardak, çatal, kaşık ve benzeri ürünler üretmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wastespresso Kurucu Ortağı Cavid Bayramlı, "Aldığımız yeni yatırım ile birlikte Ar-Ge çalışmalarımızı güçlendirerek, ürün segmentimizi birçok farklı sektör için çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak 2020 yılının sonunda yurt dışına açılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyaya daha iyi bakmamız gerekiyor"

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da şunları kaydetti:

"Kovid-19, bize dünyaya daha iyi bakmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Gerek biz BTM yönetimi olarak ve gerekse BTM'deki girişimcilerimiz bir yandan ekonomiye değer katan ürünler üretmek için çalışırken bir yandan da doğaya saygılı ürünler üretmeye önem veriyoruz. Wastespresso ürünleri de bunun bir göstergesi. Ayrıca Wastespresso'ya yatırım yapan Erciyas Holding de doğaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu göstermiş oldu. 12,5 milyon değerleme üzerinden gelen bu yatırım gerek girişimcimiz, gerekse BTM için oldukça önemli. Benzer yatırımların önümüzdeki günlerde diğer girişimcilerimiz için de gelmesini bekliyoruz."

Son dakika ekonomi: BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı
Son dakika ekonomi: BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

İstanbul Ticaret Odası, metan gazı, Holding, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:58 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı - Son Dakika Ekonomi

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