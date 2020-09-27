Son dakika haberleri | BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

Gelen son dakika haberine göre BTM girişimcisi Wastespresso, 12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding'ten yatırım aldı.

Son dakika haberleri | BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı, System.String[]

BTM girişimcisi Wastespresso, 12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding'ten yatırım aldı. Wastespresso, kahve atıklarından ürettiği doğada 60 günde çözünebilen plastik ürünler ile hem plastiklerin hem de kahve telvelerinin doğaya verdiği zararı sonlandırıyor.

İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcilerinden Wastespresso, 12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding'ten yatırım aldı. Wastespresso, geliştirdiği proje ile doğaya ve müşterilerine çift yönlü katkı sağlıyor. Restoranlar, oteller, kafeler ve kahve dükkanları gibi bütün işletmelerde kahve tüketimi artıyor. Bugünkü rakamlara göre dünyada her gün 2,5 milyar fincandan fazla yani yıllık 9 bin ton kahve tüketiliyor. Her bir ton kahve atığı nedeniyle 340 metreküp metan gazı açığa çıkıyor. 9 bin tonluk tüketim sonucu bir yılda ortaya çıkan metan gazı miktarı 3 milyon metrekübü aşıyor.

Ayrıca dünya genelinde her yıl 8 milyon tondan fazla plastik atık okyanuslara karışıyor. Wastespresso, kahve atıklarını toplama ve kompostlama yöntemi ile doğada altmış günde çözünebilen, tek kullanımlık plastikler ve materyaller üretiyor. Üretilen iki ürün hem plastiklerin hem kahve atıklarının doğaya verdiği zarar minimize ediyor.

Yılsonuna kadar yurtdışına açılacak

Wastespresso'nun ürettiği ilk ürünün adı Straw-inno. Straw-inno kahve atıkları ile üretilen doğada yüzde 100 çözünebilen tek kullanımlık bir biyo pipet. İkinci ürün ise oil-inno. Oil-inno, yeşil teknoloji yöntemleri ile vegan ve organik kozmetik markaları için geliştirilmiş zengin içerikli ve atık kahve bazlı doğal bir yağ.

Erciyas Holding'ten aldıkları yatırım ile ilgili konuşan Wastespresso Kurucu Ortağı Cavid Bayramlı, "Aldığımız yeni yatırım ile birlikte Ar-Ge çalışmalarımızı güçlendirerek, ürün segmentimizi birçok farklı sektör için çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak 2020 yılının sonunda yurtdışına açılmayı planlıyoruz" dedi.

Wastespressobu yatırımla birlikte biyo granül hammadde üretimi ve satışlarına başlayıp, tek veya çok kullanımlık biyo bardak, çatal, kaşık ve benzeri ürünler üretmeyi hedefliyor.

"Dünyaya daha iyi bakmamız gerekiyor"

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da "Covid-19, bize dünyaya daha iyi bakmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Gerek biz BTM yönetimi olarak ve gerekse BTM'deki girişimcilerimiz bir yandan ekonomiye değer katan ürünler üretmek için çalışırken bir yandan da doğaya saygılı ürünler üretmeye önem veriyoruz. Wastespresso ürünleri de bunun bir göstergesi. Ayrıca Wastespresso'ya yatırım yapan Erciyas Holding de doğaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu göstermiş oldu. 12,5 milyon değerleme üzerinden gelen bu yatırım gerek girişimcimiz, gerekse BTM için oldukça önemli. Benzer yatırımların önümüzdeki günlerde diğer girişimcilerimiz için de gelmesini bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, metan gazı, Holding, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | BTM girişimcisi 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı - Son Dakika Ekonomi

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