Son dakika haberleri... BTSO Başkanı Burkay: "En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir" - Son Dakika

Son dakika haberleri... BTSO Başkanı Burkay: "En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir"

30.12.2020 12:35
Son dakika haberleri... BTSO Başkanı Burkay:

Son dakika habere göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren beklenen iyileşmeye ilişkin, "Bu yeni döneme şimdiden hazırlanmak, işletmelerimize ve ekonomimize önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren beklenen iyileşmeye ilişkin, "Bu yeni döneme şimdiden hazırlanmak, işletmelerimize ve ekonomimize önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Çünkü en büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir." dedi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı, üyelerin yoğun katılımıyla ve videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlıkta ve toplumsal yaşamda olduğu kadar ekonomide de derin izler bırakan olağanüstü bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını anlattı.

Küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizlerinden birinin yaşandığına işaret eden Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kent olarak yeme içme ve turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe yaşanan zorluklara karşın girişimcilik potansiyelini geliştirmeyi ve ihracat odaklı kalkınma hamlesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu olağanüstü şartlarda kapanan firma sayımız önceki yılların altında kalırken, 4 bin 500'e yakın yeni şirket kuruluşuna ev sahipliği yaptık. Türkiye'de birçok odanın üye sayısından fazla yeni şirket kuruluşuna sadece 2020 yılı içinde ulaştık. Bu da kentimizdeki girişimci gücünün ve potansiyelin göstergesidir. Bursa iş dünyası olarak gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracat da küresel kriz döneminde elde edilmiş çok kıymetli bir başarıdır."

Burkay, milli dayanışma içinde hareket ederek, Türkiye'nin geleceği için azim, sabır ve özveriyle çalışan tüm firmaların her türlü takdiri fazlasıyla hak ettiğini vurguladı.

Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse bunların üstesinden gelmenin bir o kadar gurur verici olduğunu dile getiren Burkay, "İnşallah yeni yıldan itibaren içinde bulunduğumuz zorlukları aşarak tüm gücümüzle ülkemizin vizyonu doğrultusunda yeniden büyük hedeflerimize odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO olarak 2020 yılında da kentin cazibe merkezi kimliğini güçlendiren çalışmalara imza attıklarını aktaran Burkay, Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirirken öz kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullandıklarına dikkati çekti.

Geliştirilen aşıların olumlu etkileriyle özellikle 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren ötelenen taleplerin ticarete yansıyacağına dair öngörülerin artmaya başladığını ifade eden Burkay, "Bu yeni döneme şimdiden hazırlanmak, işletmelerimize ve ekonomimize önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Çünkü en büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir. Bu kapsamda üreticilerin ve faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin kamu tarafından finansal açıdan desteklenmesi, yeni dönemi taçlandıracak, yatırım ve istihdam adına hızlı bir toparlanma sağlayacaktır." diye konuştu.

BTSO'nun 2021 yılında gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalara değinen Burkay, dijitalleşme, elektronik ticaret, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ile nano teknoloji mükemmeliyet merkezi gibi yenilikçi çalışmalarla Bursa'ya değer katmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... BTSO Başkanı Burkay: 'En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir' - Son Dakika Ekonomi


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