Son dakika haberleri: BTSO Başkanı Burkay: "Tedarik zincirindeki değişimle Türkiye'de büyük bir yatırım iştahı var"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tedarik zincirindeki değişimle birlikte Türkiye'de büyük bir yatırım iştahı olduğunu bildirdi.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, geçen cuma günü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu olarak Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide reform çalışmalarına yönelik önemli mesajlar verdiğini belirten Burkay, Erdoğan'ın yatırım, üretim, ihracat ve istihdam olmak üzere 4 ana konuya vurgu yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının 2021 yılı ve sonrası için Türkiye ekonomisine yönelik umutları artırdığını vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

"Tedarik zincirindeki değişimle birlikte Türkiye'de gerçekten büyük bir yatırım iştahı ve arzusu var. Bu, dış piyasalardan gelen talepler doğrultusunda şekillenen bir süreç ancak yatırım yapabilmek için uygun maliyetli ve uzun vadeli yatırım finansmanı gerekiyor. Toplantıda bu konuyu sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Bu konuda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni bir süreci başlatma noktasında finansman kaynaklarının iş dünyasının kullanımına sunulacağını ifade ettiler."

Kovid-19 salgınının firmaların nakit akışında ve finansal rasyolarında bozulmaya yol açtığını kaydeden Başkan Burkay, bunun telafi edilmesi noktasında ilave tedbirler talep ettiklerini de aktardı.

Bankaların son dönemde uyguladığı yüksek kredi faizlerinin yatırım iştahını etkilediğini ifade eden İbrahim Burkay, "TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun belirttiği gibi bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar. Yüksek faizler şu anda iş dünyasının belini bükmüş durumda. Yeni normale geçişte hem özel hem de kamu bankalarının sanayicilerimizin yanında yer almalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kafe ve restoranlar için HES kodu önerisi

Burkay, 2020'nin zorlu bir yıl olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz tarafından uygulanan proaktif politikalar, bütün sektörlerde, bütün meslek gruplarında birçok sıkıntıyı daha başlamadan durdurmayı hedefleyen bir anlayış doğrultusunda gerçekleşti. Özel sektörle çok yakın çalışmalar yapıldı. Bütün bakanlıklarımız canla başla çalıştılar. Bu dönemde avantajlı sektörler olduğu gibi dezavantajlı sektör gruplarımız da oldu. Özellikle hizmet sektöründe restoran ve kafeler ile konaklama ve perakende sektörlerinde pandemi tedbirlerinden olumsuz etkilenen ciddi bir kesim bulunuyor. Hükümetimizin ortaya koymuş olduğu hem kira yardımı hem de bir kısım hibe desteği işletmelerimize nefes aldırdı. Fakat bu süreçler uzadığı takdirde bu kesimin ilave destek paketlerine ihtiyacı bulunuyor."

Türkiye'de vaka sayılarının azalmasıyla bu sektörlerde hareketliliğin başlayacağına inandıklarını kaydeden Burkay, "Lokanta, restoran, pastane gibi işletmeler kısıtlama olmayan dönemlerde hem gel-al, hem de online sipariş hizmeti verebiliyor ancak sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde ise sadece paket servis hizmeti veriyor. Bu firmaların hızlı bir şekilde toparlanmalarına imkan sağlanması adına HES kodu sorgulaması yapılmak şartıyla yeme-içme faaliyetlerine yeniden izin verilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.