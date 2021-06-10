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Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı

10.06.2021 12:02

Son dakika haber... Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı Hastane çalışanı tatbikattaki rolüne kendisine fazla kaptırınca ortaya bu ilginç görüntüler çıktı Kurtarılırken dahi bağırmaya devam etti Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği yangının çıktığı...

Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı

Hastane çalışanı tatbikattaki rolüne kendisine fazla kaptırınca ortaya bu ilginç görüntüler çıktı

Kurtarılırken dahi bağırmaya devam etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği yangının çıktığı katta mahsur kalan görevlinin kurtarılmayı beklerken sergilediği performans gerçeğini aratmadı. Panik atak geçirip çığlıklar atan görevli, kurtarılırken dahi senaryodaki rolünden bir an olsun bile vazgeçmedi.

Tatbikat Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi itfaiye ve polisin yer aldığı 30 personel görev aldı. Senaryo gereği tatbikatta hastanenin 3. katında yangın çıktı ve bir hasta alevlerin arasında mahsur kaldı. Mahsur kalan hastayı canlandıran hastane Veri Hazırlama personeli Kemalettin Sami Peker'in tatbikatın başından sonuna kadar sergilediği performans görenlere adeta parmak ısırttı. Hasta yatağında yangın çıktığını duyan Peker senaryo gereği atak geçirmeye başlayarak çığlık çığlığa kaldı. Peker'in odasına giren sağlık görevleri ise bir taraftan onu sakinleştirip bir taraftan da camdan tahliyeyi sağlayacak itfaiye personelini yönlendirme başladı.

Kurtarılırken dahi bağırmaya devam etti

Çığlıkları devam eden Peker ise 'imdat kurtarın beni, dayanamıyorum, itfaiyeyi çağırın, ineceğim ben, korkuyorum' diyerek yardım istemeye başladı. Bu sırada pencereye yanaşan itfaiye aracının merdiveninin kabinindeki personel ise Peker'i 'gel kardeşim' diyerek açık olan pencereden alıp aşağı merdivenle inmeye başladı. Peker'in bu anda dahi bağırması ise tatbikatı ne kadar benimsediği ve kendisine rolüne ne kadar kaptırdığını gözler önüne serdi.

Sorunsuz tamamlanan tatbikatta Peker'in performansı akıllardaki yerine alırken, hasta kurtarma ve tahliye çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı
Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı

Devlet Hastanesi, Karahisar, Tatbikat, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Yangın tatbikatında onu görenler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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