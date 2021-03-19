Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,82, altının gram satış fiyatı yüzde 2,43, dolar/TL yüzde 4,32, avro/TL yüzde 4,65 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,82, altının gram satış fiyatı yüzde 2,43, dolar/TL yüzde 4,32, avro/TL yüzde 4,65 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.511,29, en yüksek 1.589,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,82 azalarak 1.528,99 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,43 kayıpla 405,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,43 azalışla 2.692,00 liraya geriledi. Geçen hafta 674,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 658,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 4,32 değer kaybederek 7,2630 liraya, avro yüzde 4,65 azalarak 8,6320 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

Son Dakika

Instagram, veri gizliliğini en fazla ihlal eden uygulama oldu

ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü

Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi

İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu

Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var