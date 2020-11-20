Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek

20.11.2020 10:42
Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek, System.String[]

Son dakika yaşam haberi... Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kışlık giyecek ihtiyacını hayırseverlerin desteği ile karşılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kışlık giyecek ihtiyacını hayırseverlerin desteği ile karşılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı, hayırsever vatandaşların destekleri ve belediye imkanları ile ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kuruldu. Yaklaşan kış ayları dolayısıyla imkanı olmayan ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesine bağışlanan kışlık çocuk giysileri ve ayakkabıları, başvuran ailelere ulaştırılacak.

Korona virüsü salgınının artış gösterdiği bugünlerde vatandaşların Hayır Çarşısı'na gelmek zorunda kalmamaları için ihtiyaçlarını Süleymanpaşa Belediyesine ileten ailelerin talepleri evlerine kadar ulaştırılacak.

"İhtiyaçlarınızı bize bildirin"

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısında, dar gelirli ailelerimizin çocukları ile öksüz ve yetim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çağrı merkezini arayarak bildirmeleri halinde ekiplerimiz, çocuklarımızın kıyafetlerini bizzat teslim edeceklerdir. Soğuk kış aylarında çocuklarımız üşümesin diye başlattığımız kıyafet yardımı kampanyasına katkı sağlayan, Pınarhisar Belediye Başkanımız İhsan Talay kardeşime ve tüm vatandaşlarımıza destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

İşte istenen bilgiler

Dar gelirli ailelerin, 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilecekleri, istenen bilgileri iletmeleri halinde taleplerinin evlerine kadar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince teslim edileceği bildirildi. İhtiyaç sahibi ailelerden istenen bilgiler ise şu şekilde:

"İhtiyaç Sahibi Çocuğun adı soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyeti, yaşı, kıyafet bedeni, ayakkabı numarası, velisinin iletişim bilgileri, adres bilgileri." - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek
Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek
Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek
Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek

Pandemi Sosyal Destek, Süleymanpaşa, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den gelen koronavirüs aşısında Faz-3 çalışmaları vatandaşların katılımına açıldı Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar
Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler         
11:06
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor         
10:49
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti         
10:34
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj         
09:39
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim         
22:49
Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak         
21:19
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 11:18:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei