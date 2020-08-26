Son dakika haberleri: Bu köpekler kaçakçıların ve teröristlerin korkulu rüyası - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bu köpekler kaçakçıların ve teröristlerin korkulu rüyası

Son dakika haberlerine göre Bu köpekler kaçakçıların ve teröristlerin korkulu rüyası Jandarmanın eğitimli köpekleri bomba ve uyuşturucu ile kaybolan kişileri buluyor Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Demirkazan: "Bu köpekler bizim sağ kolumuz" "Her köpeğin ayrı branşı var" Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı...

Bu köpekler kaçakçıların ve teröristlerin korkulu rüyası

Jandarmanın eğitimli köpekleri bomba ve uyuşturucu ile kaybolan kişileri buluyor

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Demirkazan:

"Bu köpekler bizim sağ kolumuz"

"Her köpeğin ayrı branşı var"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bomba arama, uyuşturucu arama, iz takip ve arama kurtarma köpekleri suçun önlenmesi ve suçlunun tespitinde ekiplerin sağ kolu oldu. Komutanlık bünyesindeki köpekler her gün tıpkı askeri personel gibi eğitimden geçip parkurda ter döküyor.

Afyonkarahisar'da canlı ve cansız bombaların tespitinde, uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesinde ve kayıp insanların bulunmasında büyük rol oynayan jandarmanın eğtiimli köpekleri, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki köpek eğitim merkezinde her gün eğitimden geçiyor. Aldıkları eğitimle uyuşturucu madde, patlayıcı madde ve insan unsurunu gizlendiği yerden anında tespit edebilen eğitimli köpeklere jandarma personeli gözü gibi bakıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın eğitimlerini özel olarak görüntülediği köpekler, kameralar önünde kondisyon parkurunu başarıyla geçerek, sandık içerisine saklanan esrar, C-4 patlayıcı madde ve insanı gizlendiği yerden tespit ederek ortaya çıkardı.

"Bu köpekler bizim sağ kolumuz"

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Demirkazan, köpek eğitimleri hakkında bilgi vererek bu köpeklerin jandarmanın sağ kolu olduğunu söyledi. Demirkazan, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, bekamızın devam etmesi maksadıyla köpeklerimizle birlikte biz 7-24 göreve her zaman hazırız. Suç ve suçlunun önlenmesinde kolluk kuvvetlerinin yanında köpeklerimiz daima hazırdır ve köpeklerimiz bizim sağ kolumuzdur. Nevşehir JATEM Komutanlığında köpek üretimimiz devam etmektedir. Köpek üretiminden sonra belli yaşa gelen köpeklerimiz; eğitim ve testlerden başarıyla geçmesine müteakip branşlara ayrılarak birliklerden gelen personelle bir bütün haline geldikten sonra kurslarını başarıyla bitirmelerine müteakiben kıtaların da görev almaktadır. Burada branş eğitimleri ve koku tanıtımı aynı zamanda kondisyon eğitiminden geçmektedir. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 bomba arama köpeği, 2 uyuşturucu arama köpeği, 1 iz takip arama köpeği ve 1 arama kurtarma köpeği aktif olarak görev almaktadır" dedi.

Köpekler her sabah eğitimden geçiyor

Köpeklerin her zaman belli bir eğitimden geçtiğini belirten Demirkazan, "Köpeklerimiz her sabah belli eğitimlerden sonra köpek eğitim parkurunda kondisyonlarını tamamlaması için ve kondisyon kazandırmak için parkurdan geçiş yaptırıyoruz. Sabah köpeklerimizin fiziksel olarak kontrollerini yapıyoruz. Daha sonra bakım ve temizliklerini yapıyoruz ve barınak temizliklerini yaptıktan sonra rutin olarak eğitimlere devam ediyoruz. Köpek branşlarımızla birlikte insan odaklı görev almaktayız" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Bu köpekler kaçakçıların ve teröristlerin korkulu rüyası

Jandarma, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: Bu köpekler kaçakçıların ve teröristlerin korkulu rüyası - Son Dakika
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