Bu oyuncakla çocuklar paylaşmayı öğreniyor

GAZİANTEP - Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde yer alan oyuncaklar görünüşleriyle çocukların ilgisini çekerken, ilginç hikayeleriyle de bilgi veriyor. Müzede yer alan "Çömçeli Gelin" isimli oyuncakta görünüşü ve hikayesi ile ilgi odağı oluyor.

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, içerisinde bulundurduğu çeşitli oyun ve oyuncaklarla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Çocukların heyecanla gezdiği müzede birbirinden farklı özelliklere sahip 700 çeşit oyuncak bulunuyor. Oyuncaklar hem görünüşleri hem de hikayeleriyle adeta ilgi odağı haline dönüşüyor. Müzede bulunan "Çömçeli Gelin" isimli oyuncakta bunlardan biri. Çömçeli Gelin oyuncağının yapılışı ve kullanışı yönünden birçok anlama sahip olduğunu belirten müze yetkilisi Tuğba Ateş, "Bu oyuncağın çok güzel bir hikayesi var. Kıtlık zamanında, eskilerde anneler yemek yaptıkları tahta kaşığa beyaz bir bez gerip, üzerine kömürle ağız ve yüz çizerek bu bebeği ortaya çıkarırlarmış. Daha sonra da çocuğa verir, o çocukta sokağa çıkar başlarmış arkadaşlarıyla oyun oynamaya. Bu oyuncağın ve oyunun amacı o bolluğun bereketin gelmesi, çocuğun duasından o kıtlık zamanından kurtulmak istemelerinden geliyor. Oyun oynadıktan, şarkı söyledikten sonra bir komşunun kapısına giderek kapıyı çalıyorlar. Kapıyı açınca ev sahibi başlıyor oyuncağın şarkısını söylemeye 'Çömçeli Gelin ne ister', çocuklarda 'Komşudan salça ister' diye söylüyorlar. Sonradan o komşudan salça, diğerinden simit, birinden yağ derken her komşudan birer parça bir eşya alıyor. Eşyayı veren komşu, bir tasın içinden eliyle çocukların üstüne bir avuç su atıyor. Bu da oradan yağmurun yağması, bolluğun bereketin gelmesi açısından yapılıyor. Daha sonrasında çocuklar bu topladıkları yağ, simit ve salça ile bir ağacın altında oturuyorlar, köftelerini yoğuruyorlar, yemeklerini yiyorlar. Hem paylaşmayı öğreniyorlar, hem dua ediyorlar hem de çok güzel oyunlar oynamış oluyorlar" diye konuştu.