Son dakika gündem: Bu sitede çocuklar 'Nilay' teyzelerine emanet - Son Dakika

Son dakika gündem: Bu sitede çocuklar 'Nilay' teyzelerine emanet

Son dakika gündem haberine göre Bu sitede çocuklar 'Nilay' teyzelerine emanet Ordu'da bir sitede yaşayan iki çocuk annesi kadın, aynı sitede oturan çocuklara gönüllü olarak eğitim veriyor Gün içerisinde kitap okumadan, çuval yarışına kadar kaliteli vakit geçiren çocuklar, bu sayede teknolojiden de uzak duruyor Gönüllü...

Bu sitede çocuklar 'Nilay' teyzelerine emanet

Ordu'da bir sitede yaşayan iki çocuk annesi kadın, aynı sitede oturan çocuklara gönüllü olarak eğitim veriyor

Gün içerisinde kitap okumadan, çuval yarışına kadar kaliteli vakit geçiren çocuklar, bu sayede teknolojiden de uzak duruyor

Gönüllü olarak yaklaşık 30 çocukla ilgilenen Nilay Suna Yılmaz:

"Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum"

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kadın, pandemi sürecinde okul özlemi duyan çocuklar için sitelerine ait bahçede eğitici ve öğretici aktiviteler düzenliyor. Gönüllü olarak yaklaşık 30 çocuğa hafta içi belirli saatlerde eğitimler vererek oyunlar oynayan kadın, çevredekilerin de takdirini topluyor.

Korona virüsü salgınında okullarından ayrı kalan çocuklar, Ünye ilçesinde 'Nilay' teyzelerinin sayesinde güzel vakit geçiriyorlar. Sitelerdeki dairelerde yaşayan çocuklar, Nilay Suna Yılmaz isimli iki çocuk annesi kadın tarafından hayata geçirilen aktivitelerle mutlu oluyor. Gün içerisinde düzenli olarak kitap okuyan çocuklar, teknolojiden uzak bir şekilde, çuval yarışı, halat çekme, ip atlama gibi oyunların yanı sıra çeşitli öğretici aktiviteler ile okul özlemlerini de bir nebze olsa azaltıyor, teknoloji bağımlılığından da kurtuluyor.

"Çocuk sayısı gün geçtikçe arttı"

Pandemi sürecinde bu fikrin aklına geldiğini ifade eden Nilay Suna Yılmaz, "Yasakların kalkması ile birlikte ben de böyle bir etkinlik yapmayı düşündüm. İlk etapta yaklaşık 5 öğrenci vardı, sonrasında ise bu sayı giderek arttı. Düzenli olarak yaklaşık 30 dakika kitap okuyoruz. Sonrasında çocukların istedikleri oyunları oynuyor ve etkinlikler yapıyoruz. 5 saate yakın bir süre burada çocuklarla birlikte aktiviteler yapıyoruz" dedi.

"Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum"

Hafta içi neredeyse tüm gün etkinliklerin devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "Kahvaltı etkinlikleri ve yürüyüşler de yapıyoruz. Benim de iki çocuğum var, onlar da etkinliklere katılıyor. Kızım anaokuluna başladığından itibaren gönüllü olarak kütüphanelerde çalışıyordum. Böylelikle hem çocuklara kitap okuma sevgisi hem de onlarla güzel vakit geçiriyorum. Herhangi bir karşılık çıkar beklentisi içerisinde olmadan yapıyorum. Seviyorum çünkü onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Bu kendimi daha iyi hissetmeme onlarla kaliteli vakit geçirmemem vesile oluyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız için çok emek sarf ediyor"

Aynı sitede yaşayan okul öncesi öğretmeni Aslıhan Dindar, çocuklarının bu sayede güzel vakit geçirdiğini ifade ederek, "Nilay hanım okuldaki kütüphanede gönüllü olarak tanıdım, pandemi süreci sonrası çocuklarımızla bahçede kitap okuma etkinliğini başlattı. Biz çalışan anneler olduğumuz için çocuklarla ara ara etkinlik yapma fırsatımız oluyordu. Nilay hanıma da biraz daha güvendikten sonra çok memnun olduk. Çocuklar için çok emek sarf etti, onlarla kaliteli vakitler geçiriyor. Tabi bu süreçte sosyal mesafe kurallarına ve hijyene de önem gösteriyor, kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliklere katılan çocuklar ise mutlu olduklarını ve okul özlemlerinin biraz da olsa hafiflediğini ifade ederek, bu sayede bilgisayar, tablet ve cep telefonundan da uzaklaştıklarını söylediler.

Son dakika gündem: Bu sitede çocuklar 'Nilay' teyzelerine emanet

Kadın, Ünye, Ordu, Okul, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika gündem: Bu sitede çocuklar 'Nilay' teyzelerine emanet - Son Dakika

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