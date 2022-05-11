Burdur'un Bucak ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri orman yangın tatbikatı yaptı.

Bucak'ta geçen yıl bölgede çıkan büyük çaplı yangınlarda başarı ile söndürme çalışmalarına katılan Bucak Orman İşletme Müdürlüğü tüm personeli ile Seydiköy mevkiinde gerçeğini aratmayan orman yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Yangın sezonu öncesi işbaşı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim yangın tatbikatına 9 arazöz ekibi, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale ekibi, dozer, greyder, kepçe, 62 orman yangın işçisi, 18 orman muhafaza memuru ve 15 orman mühendisi katıldı. Yangın tatbikatını yöneten orman mühendisi Fahri Kaya, orman personelini yönlendirdi. Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy tatbikat sonrası tatbikata katılan tüm personelin eksiksiz ve uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.