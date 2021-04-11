Son dakika haberleri: Bucalı, atık yağ kampanyasını çok sevdi - Son Dakika

Daha güzel bir çevre için geri dönüşüm çalışmalarını tüm kente yayan Buca Belediyesi, atık yağ projesiyle ilçedeki kullanılmış bitkisel yağların doğayı kirletmesine engel oldu. Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada 3 ayda 830 kilogram atık yağ toplandı.

Buca Belediyesinin sürdürülebilir bir kent hedefiyle hayata geçirdiği çevreci projesi atık yağ toplama kampanyası, hemşehrilerden büyük ilgi gördü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık sağlandı.

3 ayda 830 kilogram atık yağ toplandı

Proje kapsamında 5 litre ve üzeri atık yağ getiren Bucalı hemşehrilere, bulaşık deterjanı hediye edildi. Daha temiz bir çevre için atık yağlarını biriktirmeye başlayan vatandaşlar, 5 litrenin altında biriktirdikleri yağları bulundukları mahalle muhtarlıklarına verirken, atık yağ miktarı 5 litre ve üzerinde ise "999 1 234" numaralı Alo Atık Hattı'nı arayarak adreslerinden teslim etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çalışma sayesinde 3 aylık periyotta toplam 830 kilogram atık yağ toplandı. - İZMİR