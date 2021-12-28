Son dakika haberleri: Büfedeki silahlı kavganın güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Karabük'te 3 kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Aralık 2021 tarihinde 100'üncü Yıl Mahallesi 1010 No'lu Caddede meydana geldi. Y.Ç. isimli şahıs, arkadaşlarıyla beraber bir büfeye girdi, büfe sahibi ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından yumrukların konuştuğu kavgaya karışan M.Ş. isimli şahıs, yanında getirdiği tüfekle iki el ateş etti. Büfede bulunan B.T. isimli şahsın da tabanca ile karşılık vermesinin ardından 4 kişi olay yerinden kaçtı. Silahlı kavgada E.E., C.E. ve Y.Ç. isimli şahıslar yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde büfe önüne gelen 4 kişiden ikisinin içeriye girip tartışmaya başladığı, ardından kavgaya karışan M.Ş. isimli şahsın elindeki tüfekle ateş ettiği görülüyor.

Olay sonrası güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.İ., Y.Ç. ve M.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK