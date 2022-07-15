Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesi Karacalar köyü Doğantepesi mevkiinde İsmail Ünaler'e ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Göynük, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Buğday tarlası yangında kül oldu - Son Dakika

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