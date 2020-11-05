Son dakika haberleri! Buğday yüklü TIR devrildi, şoför öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Buğday yüklü TIR devrildi, şoför öldü
05.11.2020 10:54
Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, devrilen buğday yüklü TIR'ın şoförü Ali Şenses (65) yaşamını yitirdi.
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar
ilçesinde, devrilen buğday yüklü TIR'ın şoförü Ali Şenses (65) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Dinar- İzmir karayolunda meydana geldi. Ali Şenses'in kullandığı 42 ADL 128 plakalı buğday yüklü TIR, sürücünün virajlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü buğdaylar yola saçılırken, şoför ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şoför Ali Şenses'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Şenses'in cenazesi Dinar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yola saçılan buğdaylar ise başka bir araca aktarılarak kaldırıldı.
- Afyonkarahisar
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