Son dakika haber! Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyonuncu doz aşının saat 19.21'de Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyonuncu doz aşının Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "Bugünkü 1 Milyonuncu Doz Aşı, Yaptıran: Seçil Hoşnut, 29 Yaşında, Aşıyı Yapan Hemşire: Şadiye Gamze İnceoğlu, Aşıdan Sorumlu Hekim: Ferah Arslan, Aşının Uygulanma Zamanı: 19: 21 Yer: Nazilli Devlet Hastanesi" ifadelerini kullandı.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İHA
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