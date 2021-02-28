Son dakika haberleri... Bükardi Belde Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz, hayatını kaybetti - Son Dakika

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Bükardi Belde Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz (65), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde kalp krizi nedeniyle rahatsızlanan Açmaz, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Açmaz'ın cenazesi merkeze bağlı Kuyulu köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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