Son dakika haberleri | Bulancak ve Keşap'ta jandarmadan Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ve Keşap ilçelerinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

Her iki ilçede de Kovid-19 tedbirleri titizlikle uygulanmaya devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, köyleri devriye halinde dolaşarak kahvehanelerde, sokaklarda ve evlerinin önünde vakit geçiren vatandaşları önlemler konusunda bilgilendiriyor. Ekipler, bazı vatandaşlara eldiven ve maske de dağıtıyor.

Vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten ekipler, anonslarla "Evde kal" çağrısı yapıyor.