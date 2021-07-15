Son dakika haberleri! Buldan Belediye Başkanı Şevik'in resmi aracına haciz ve yakalama kararı - Son Dakika

Denizli'de Buldan Belediyesinde bir çalışan, yaklaşık 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olarak tazminatının büyük kısmının ödenmemesi üzerine hukuki yollarla icra işlemi başlattı. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'in bindiği makam aracının haczedilmesi için yakalama kararı çıkartıldı.

Buldan Belediyesinde yaklaşık 30 yıl kepçe operatörü olarak çalışan Cengiz Çakır, emekli olarak hak ettiği tazminatı almak istedi. Ancak Buldan Belediyesi tarafından tazminat miktarının tamamının ödenmediği yaklaşık 133 bin TL daha alacağının kaldığını belirtti. Parasının ödenmemesi üzerine avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvuran Çakır, başlattığı yasal süreç sonunda kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi, izin ücreti ve ödenmemiş maaşlarının ödenmesi konusunda haklı bulundu. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'in onayı ile taksitler halinde belirli bir süre ödendikten sonra belediye yetkilileri tarafından çeşitli gerekçeler sunularak ödemeler durduruldu.

Resmi plakalı araç için haciz ve yakalama kararı alındı

Buldan Belediyesinin kalan parayı ödememesi üzerine avukatıyla görüşen Cengiz Çakır, haciz işlemini başlattı. Çakır'ın avukatı, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'in makam aracı olan 20 RR 020 resmi plakalı araç için haciz ve yakalama kararı aldırdı. Yetkililer tarafından aracın durdurulmadığını belirten Çakır, Buldan sokaklarında Başkan Şevik'in araca binerek dolaştığını söyledi. Yakalama karanın uygulanmadığını, tebliğ edilmesine rağmen işlem yapılmamasına anlam veremediğini belirten mağdur Cengiz Çakır'ın avukatı durumun çok garip olduğunu anlattı. Çakır'ın avukatı; "Ocak ayı itibarıyla karar alınarak icra süreci başlatıldı. Buldan Belediyesine ait 20 RR 020 plakalı aracın haciz ve yakalanma kararı kesinleştirilerek yetkili birimlere iletildi. İhbarlarda bulunmamıza rağmen araç yakalanmıyor. Artık araç alınmazsa icra yoluyla aracın alınma işlemlerini başlatacağız" dedi. - DENİZLİ