Son dakika haberleri | BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN ÇOBAN, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN ÇOBAN, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

19.09.2022 14:52

Bir son dakika haberine göre ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında bulduğu cisim elinde patlayan çoban Z.Ş. (20), ambulans helikopterle sevk edildi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında bulduğu cisim elinde patlayan çoban Z.Ş. (20), ambulans helikopterle sevk edildi. Ameliyata alınan Z.Ş.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Beytüşşebap ilçesi Merinos Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Z.Ş.?nin yerde bulup incelemek istediği cisim, elinde patladı. Z.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.Ş, buradaki müdahalenin ardından talep edilen ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Z.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

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Son dakika gündem: Bulduğu cisim elinde patlayan çoban, ambulans helikopterle sevk edildi Son dakika gündem: Bulduğu cisim elinde patlayan çoban, ambulans helikopterle sevk edildi Şırnak'ta yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı Şırnak'ta yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Beytüşşebap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN ÇOBAN, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN ÇOBAN, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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