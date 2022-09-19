Son dakika haberleri | BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN ÇOBAN, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında bulduğu cisim elinde patlayan çoban Z.Ş. (20), ambulans helikopterle sevk edildi. Ameliyata alınan Z.Ş.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Beytüşşebap ilçesi Merinos Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Z.Ş.?nin yerde bulup incelemek istediği cisim, elinde patladı. Z.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.Ş, buradaki müdahalenin ardından talep edilen ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Z.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. (DHA)
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