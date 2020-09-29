Son dakika haberleri... Bulgar polisinden göçmenlere şiddet iddiası - Son Dakika

Kırklareli'de yakalanan 2 Afganistan uyruklu göçmen, Bulgar polisinden dayak yedikten sonra değerli eşyaları alınıp Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia ettiler.
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısına yakın bir bölgede jandarma ekiplerince 2 göçmen yakalandı. Yakalanan 2 Afgan göçmenin alınan ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgar polisince yakalanarak, darp edildikten sonra değerli eşyaları alınıp Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia ettiler. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:31 - Kaynak: İHA
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