Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 799'a yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 713 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 17 bin 799'a çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 713 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 17 bin 799'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 12 bin 750 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 09:51 - Kaynak: DHA
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