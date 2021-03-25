Son dakika haberleri! Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısı hızla artıyor - Son Dakika

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış devam ediyor.

Son 24 saatte 6,9 milyonluk ülkede 4 bin 375 yeni vaka kaydedilirken 743'ü yoğun bakımda olmak üzere, hastanede tedavi görenlerin sayısı 9 bin 125'e ulaştı, 106 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana virüse bağlı olarak ölenlerin sayısı 12 bin 911 olarak kayda geçti.

Bulgaristan, martın ilk iki haftasında yüzde 124 artan ölüm oranının 100 bin kişide 15,7'ye ulaşmasıyla 30 Avrupa ülkesi arasında 4'üncü sırada bulunuyor.

Bulgaristan, dünyada Kovid-19'dan ölüm oranlarının en yüksek olduğu 20 ülke arasında ise Meksika'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede sağlık sistemi, artan Kovid-19 vakalarının tedavisi konusunda da ciddi sorun yaşıyor.

Aşılama kampanyasının ilaç yetersizliği nedeniyle yavaş ilerlediği ülkede, sadece 401 bin 309 kişi aşı olabildi.

Salgına karşı önlemler

Salgın nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranlarının üst sınırları zorladığı ülkede yetkililer, bazı hastanelerde, hastaların yemekhanelere yerleştirildiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesinde salgın döneminde alınan önlemler son bir yılda 3 kez sıkılaştırılmıştı.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı kararıyla 22 Mart'ta öğrenciler yeniden uzaktan eğitime geçmiş, AVM'ler, spor salonları, lokantalar hizmete kapatılmış, toplu etkinlikler yasaklanmıştı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ekonominin yükünün azaltılması amacıyla ülkede alınan önlemlerin katı olmaması gerektiğini; sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov da ülkenin Kovid-19'un üçüncü dalgasıyla başarılı şekilde mücadele ettiğini, 22 Mart'ta ilan edilen 10 günlük önlemlerin işe yarayıp sonuç verdiğini, bu nedenle tedbirlerin uzatılmasının öngörülmediğini bildirmişti.