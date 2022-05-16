Son dakika haberleri! Bulgaristan'da yaşayan hasta kadın, şifayı Tekirdağ'daki hastanede buldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bulgaristan'da yaşayan hasta kadın, şifayı Tekirdağ'daki hastanede buldu

16.05.2022 14:44
Son dakika haberleri! Bulgaristan'da yaşayan hasta kadın, şifayı Tekirdağ'daki hastanede buldu

Son dakika habere göre Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında koptuktan sonra yerine dikilen bacağının enfeksiyon sonrası kesilmesi gündeme gelen Zdravka Miteva Georgieva, Çorlu'daki hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında koptuktan sonra yerine dikilen bacağının enfeksiyon sonrası kesilmesi gündeme gelen Zdravka Miteva Georgieva, Çorlu'daki hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

42 yaşındaki Georgieva'nın 4 yıl önce Dobriç kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası sol bacağı koptu. Kaldırıldığı hastanede yerine dikilen bacak, bir süre sonra enfeksiyon kaptı.

Bacağının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan Georgieva, yakınlarının tavsiyesiyle Çorlu'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Doç. Dr. Ali Bilge'ye muayene olan Georgieva'nın tedavinin ardından bacağı kesilmekten kurtuldu.

Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan gelen hastanın tedavi edildiğini ve bacağının kesilmekten kurtarıldığını söyledi.

Önce bacaktaki enfeksiyon tedavisi için cerrahi operasyon yaptıklarını anlatan Bilge, "O bölgedeki temizliği yaptıktan sonra yaklaşık 2 ay hastamız antibiyotik tedavisi aldı. Antibiyotiğe cevap verdikten sonra bacağı kurtarmış olduk. Daha sonra da kaynama ameliyatını yaptık. Şu an hastamız yavaş da olsa yürüyebiliyor." dedi.

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Bulgaristan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bulgaristan'da yaşayan hasta kadın, şifayı Tekirdağ'daki hastanede buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bulgaristan'da yaşayan hasta kadın, şifayı Tekirdağ'daki hastanede buldu - Son Dakika
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