Son dakika haberleri! Bulgaristan'da yaşayan hasta kadın, şifayı Tekirdağ'daki hastanede buldu - Son Dakika

Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında koptuktan sonra yerine dikilen bacağının enfeksiyon sonrası kesilmesi gündeme gelen Zdravka Miteva Georgieva, Çorlu'daki hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

42 yaşındaki Georgieva'nın 4 yıl önce Dobriç kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası sol bacağı koptu. Kaldırıldığı hastanede yerine dikilen bacak, bir süre sonra enfeksiyon kaptı.

Bacağının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan Georgieva, yakınlarının tavsiyesiyle Çorlu'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Doç. Dr. Ali Bilge'ye muayene olan Georgieva'nın tedavinin ardından bacağı kesilmekten kurtuldu.

Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan gelen hastanın tedavi edildiğini ve bacağının kesilmekten kurtarıldığını söyledi.

Önce bacaktaki enfeksiyon tedavisi için cerrahi operasyon yaptıklarını anlatan Bilge, "O bölgedeki temizliği yaptıktan sonra yaklaşık 2 ay hastamız antibiyotik tedavisi aldı. Antibiyotiğe cevap verdikten sonra bacağı kurtarmış olduk. Daha sonra da kaynama ameliyatını yaptık. Şu an hastamız yavaş da olsa yürüyebiliyor." dedi.