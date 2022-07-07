Son dakika haberleri! BULGARİSTAN PLAKALI ARAÇLARLA ELEKTRONİK SİGARA KAÇAKÇILIĞINA 6 GÖZALTI -- - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BULGARİSTAN PLAKALI ARAÇLARLA ELEKTRONİK SİGARA KAÇAKÇILIĞINA 6 GÖZALTI --

07.07.2022 11:56

Son dakika haberler... EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan plakalı araçlarda polisin aramasında piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan kaçak elektronik sigara ile sigara likidi ele geçirildi.

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan plakalı araçlarda polisin aramasında piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan kaçak elektronik sigara ile sigara likidi ele geçirildi. Bulgaristanlı 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlü ekipleri, Bulgaristan plakalı lüks 5 otomobilin ülkeye giriş-çıkış yoğunluğundan şüphelendi. Uyuşturucu taşındığı şüphesiyle otomobiller Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra takibe alındı. İstanbul'a giden otomobiller TEM Otoyolu gişeler mevkinde durdurulup aramaya alındı.

Ekipler, araçların motor kısmındaki aramalarda, doğal boşluklarının siyah hortumlarla kamufle edilerek, otomobillerin orijinal parçası olarak gösterilmiş siyah bez çuvallarda 3 bin adet 5 farklı marka ve ebatta gümrük kaçağı elektronik sigara, 130 şişe farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara ve sigara likitlerinin piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi.

Araçlardaki Bulgaristanlı K.D.D., A.İ.D., G.D.D., H.M.D. K.I.T. ve N.H.N., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BULGARİSTAN PLAKALI ARAÇLARLA ELEKTRONİK SİGARA KAÇAKÇILIĞINA 6 GÖZALTI -- - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! BULGARİSTAN PLAKALI ARAÇLARLA ELEKTRONİK SİGARA KAÇAKÇILIĞINA 6 GÖZALTI -- - Son Dakika
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