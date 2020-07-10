Son dakika haberleri! Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde halı dokuma kursuna katılan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçede unutulmaya yüz tutan yöreye özgü halı dokumacılığına yönelik kurs hem istihdam sağlıyor hem de geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğünce, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursa 20 kadın katılıyor. Kursiyerler günlük aldıkları 40 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de halı dokumayı bilmeyen gençlere el emeği sanatı öğretiyor.

Halısıyla ünlü ilçede daha önce her evde bir halı dokunduğunu belirten usta öğretici Durmuş Yürük, halı dokumacılığını yeniden canlandırmak istediklerini belirtti. Yürük, 9 tezgahta 38 gün sürecek kursa tecrübeli kursiyerlerin yanı sıra ilk kez halı dokuyan gençlerin de katıldığını söyledi.

Kursiyer Ayşe Horasan da kurs sayesinde ev ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Kurs sayesinde hem sosyalleşiyor hem de para kazanıyoruz. Bir geleneği yaşatıyor olmak bizi ayrıca gururlandırıyor. Kursların süreklilik arz etmesi ise tek temennimiz." diye konuştu.



Kurs sonunda dokunan halılar, açılan sergide ilçe halkının beğenisine sunulacak.