Son dakika haberleri | Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti
Son dakika güncel haberine göre Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:52
Kaynak: İHA
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