Son dakika haberleri: Burdur'da 4 köy ile 3 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

BURDUR'da koronavirüs vakası tespit edilen 4 köy ile Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyündeki 3 mahalle, karantinaya alındı.

Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka, Kozluca ve Karaçal köyleri ile Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde koronavirüs vakası ve temaslılar bulunduğu saptandı. Bunun üzerine 4 köy hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla karantinaya alındı. Köylere giriş-çıkış, jandarma ekiplerince kapatıldı.Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünün Narağacı, Pazaralan ve Koceyer mahalleleri de 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ve 25'den fazla temaslı bulunması sonucu karantina altına alındı. Mahallelerin giriş-çıkışları Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kapatıldı.