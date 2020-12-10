Fatura ödemek için dışarıya çıktığı öğrenilen Kabak'ın cenazesi hastanenin morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü Ş.K. ise gözaltına alındı.

Ş.K'nin kullandığı bir telekomünikasyon şirketine ait 07 GTH 28 plakalı kamyonet, Kışla Caddesi 'nde geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen Mükerrem Kabak'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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