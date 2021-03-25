Son dakika haberleri... Burdur'da kadın ambulans şoförlerine ileri sürüş eğitimi veriliyor - Son Dakika

Burdur İl Sağlık Müdürlüğünce kentte 112 Acil Servis'te görev yapan kadın sağlık çalışanlarına zorlu şartlarda daha iyi görevlerini yapmaları için ambulans sürüş teknikleri eğitimi veriliyor.

İl genelinde çeşitli 112 Acil Servis istasyonlarında görevli 10 kadın personele, 5 eğitmenle trafiğe kapalı fidan pazarı alanında verilen eğitimlerde, güvenli ve hızlı hasta nakli sağlanması amaçlanıyor.

Burdur Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli eğitmen paramedik Özgür Gümüş, yaptığı açıklamada, ambulans sürüş teknikleri eğitiminin yılın belli dönemlerinde 112 Acil Servis personeline verildiğini söyledi.

Eğitimin bir gün teorik, üç gün uygulamalı olduğunu belirten Gümüş, "Eğitimde arkadaşlara ambulans akü takviyesi, lastik değiştirme, kar zinciri takma-sökme, ileri sürüş teknikleri eğitimleri veriyoruz. Eğitimde amacımız, çalışma arkadaşlarımızın ambulansın bölümlerini tanıması ve 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlarımıza güvenli hizmet vermesidir. " diye konuştu.

Sağlık personeli Ceyda Nur Uysal da 6 yıldır ambulansta çalıştığını, ambulans şoförlüğünü daha iyi öğrenmek ve uygulamak adına eğitime katıldığını dile getirdi.

Zorlu şartlara daha iyi hazırlandıklarını anlatan Uysal, "Tüm şartlara hazırlanıyoruz. Eğitimlerimizi alarak hem devletimize hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için buradayız." ifadesini kullandı.

Eğitimde başarılı olan personellere sertifika verilecek.