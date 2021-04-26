Son dakika haberleri: Burdur'da karantinaya alınan köydeki buzağı doğumuna jandarma yardım etti - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde karantinadaki köyde ineği doğum yapacak çiftçiye jandarma destek oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan ilçeye bağlı Çamlık köyü Hacıbağ Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Ayşe Yılmaz çifti, ineklerinin doğum yapamadığını ve telef olmak üzere olduğunu köy girişinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine bildirdi.

Çiftin evine giden 2 jandarma personeli, veteriner hekim köye gelene kadar hayvanın telef olmasını önledi. Ekip, veteriner gelince de buzağının sağlıklı bir şekilde doğması için doğuma yardımcı oldu.

Doğumun ardından sevinç yaşayan Ayşe Yılmaz, jandarma ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.