Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI - Son Dakika

Burdur'da kamyon şoförü, seyir halindeyken otomobilin aniden önüne manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarptı. Kaza, kamyonun arkasındaki otomobilde bulunan araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Manastır kavşağında meydana geldi. Osman Uludağ yönetimindeki 07 TAL 15 plakalı kamyon, iddiaya göre, solundan gelip aniden şehir merkezi istikametine dönmek isteyen otomobile çarpmamak için refüje çıkarak yön levhasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Osman Uludağ ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, polis tarafından tespit edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Öte yandan kaza kamyonun arkasındaki otomobilde bulunan araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde otomobilin kamyonun önüne kırması kamyonun yön levhasına çarpması yer aldı.

Kazanın olduğu bölgede oturan Veli Peçen, "Burada sürekli kaza meydana geliyor. Can kaybı olmadan yetkililerimiz buraya alt geçit yaparlarsa iyi olur" dedi.