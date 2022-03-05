Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü

05.03.2022 02:07

Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 15 LC 778 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Antalya kavşağı yakınında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü
Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü
Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü
Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü
Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü
Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü
Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü

YORUMLAR
500
Kavşaktan dönmeye çalışan otomobil 4 araca zarar verdi... O anlar kamerada Kavşaktan dönmeye çalışan otomobil 4 araca zarar verdi... O anlar kamerada Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü

Otomobil, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika


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