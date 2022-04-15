Burdur'da öldürülen kadının hastanedeki görüntüsünün paylaşılmasına ilişkin 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Burdur'un Burç Mahallesi'nde 8 Nisan'da eşinin, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen S.S, karısı N.S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Şüpheli S.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Atatürk Caddesi'nde kocası tarafından tüfekle vurulan N.S. ile ilgili kamera görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla yayınlandığının anlaşıldığı, konuyla ilgili olarak adli ve Valilikçe de idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi. N.S'nin olay yerindeki fotoğrafının ve hastanede kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçunun meydana geldiğine işaret edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MAKTÜLÜN AĞABEYİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

"ŞÜPHELİ, KADININ YAKINLARINA DA SİLAH DOĞRULTMUŞ"