Son dakika haberleri: Burdur'da otomobille çarpışan tırın sürücüsü kaza yaptığını fark etmeyince ilginç anlar yaşandı - Son Dakika

Burdur'da, otomobille çarpışan tırın sürücüsü kaza yaptığını fark etmeyince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Adnan Duran (59) idaresindeki 80 LM 660 plakalı tahta yüklü tır, Antalya-Burdur kara yolu NATO kavşağı yakınında Özal Çetin yönetimindeki 65 AAH 629 plakalı otomobille çarpıştı. Refüje çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 4 inşaat işçisi kazadan yara almadan kurtuldu.

Tır sürücüsü, aynadan otomobilin refüje çıktığını görünce 2 kilometre ileride durdu ve kaza yerine döndü.

İlk etapta kaza yaptığını anlamayan tır sürücüsü, polis ekiplerinin aracının tamponunda çarpışma izlerini tespit etmesinin ardından işçilerle tokalaşıp helalleşti.

Taraflar arasında ilginç diyalogların yaşandığı kaza yerinde gazetecilere açıklama yapan otomobil sürücüsü Özal Çetin, tırın otomobili sürükleyerek refüje attığını söyledi.

Otomobilde maddi hasar oluştuğunu belirten Çetin, tırın arkasından koştuklarını ancak yetişemediklerini belirtti.

İşçilerden Rıdvan Çetin de tır sürücüsünün önce itiraz ettiğini daha sonra kaza yaptığını kabul ettiğini dile getirerek, "Antalya'da işimizi bitirdik, Eskişehir'e dönüyorduk başımıza böyle bir olay geldi. Bu, kaza sonuçta çekinmeye gerek yok, burada polis var, devlet var. Kimsede bir şey yok çok şükür." dedi.