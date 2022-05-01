Son dakika haberleri... Burdur'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Burdur'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01.05.2022 20:00
Son dakika haberleri... Burdur'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Berat Abut (26) idaresindeki 32 AV 063 plakalı motosiklet, Isparta- Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınında Gülüzar Karapınar'ın (28) kullandığı 07 ASC 289 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde motosiklet sürücüsü Abut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette bulunan ağır yaralı Ümmühan Nur Soycan (23) ise kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Karapınar ile yanındaki Şehri Karapınar (54) Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
Çalıntı motosiklet trafik kontrolünde bulundu Çalıntı motosiklet trafik kontrolünde bulundu Antalya'da moto kuryeler bayram öncesi denetlendi Antalya'da moto kuryeler bayram öncesi denetlendi

Motosiklet, Antalya, Burdur, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Burdur'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Liderlerden ortak ziyaret olabilir
19:48 Dünyanın en güçlü orduları listelendi! 2022 yılına Türkiye detayı damga vurdu
19:43 Valerien Ismael hiç acımadı! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu hakkında sert sözler: Bu kabul edilemez
19:36 Adıyaman'da sel: Çok sayıda araç sular altında kaldı!
19:27 Yürümeye başlayan bebek balkondan sarkmaya çalıştı, kedinin hareketi boğazları düğümledi
19:20 Futbolseverler mest oldu! Süper Lig'de yılın golünü Nouha Dicko attı
19:01 Alanyaspor, Yeni Malatya'yı 2-1 mağlup ederek 5. sıraya yerleşti!
18:59 Partilerin bayramlaşma programı netleşti! En çok ziyareti CHP gerçekleştirecek
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 20:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Burdur'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement