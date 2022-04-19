Son dakika haberleri: Burdur'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 17 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Burdur'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 17 şüpheli serbest bırakıldı

19.04.2022 12:26
Son dakika haberleri: Burdur'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 17 şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haberlerine göre Burdur'un Bucak ilçesinde tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ele geçirilen 162 tarihi eser ise Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen 17 adrese 14 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Jandarma, Hisarcık, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Burdur'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 17 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Burdur'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 17 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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