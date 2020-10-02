Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutalan köyünde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen A.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

A.S'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.