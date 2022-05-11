Burdur'da yol kontrol noktasında durdurulan araçta 510 gram eroin, 10 gram metamfetamin, para, ziynet eşyaları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda 10 Mayıs Salı günü araç ile Burdur'a uyuşturucu madde getirecekleri bilgisinin alınması üzerine fiziki takip başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda Bucak ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan S.C.S., Ç.E. ve M.E. isimli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan adli aramada 510 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile olayda kullanıldığı tespit edilen 14 bin 586 TL para, 35 Euro, 2 adet tam altın, 6 adet çeyrek altın, 2 adet altın küpe, 8 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan S.C.S. ve M.E. isimli şahıslar "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevine teslim gönderildi. Ç.E., isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR