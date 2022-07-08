Hayvan hastanesinde çenesi kırılan deve ameliyat edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvan hastanesinde çenesi kırılan deve ameliyat edildi

08.07.2022 20:12

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, çenesi kırılan deveye "implant" uygulandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, çenesi kırılan deveye "implant" uygulandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan deve yetiştiricisi Kemal Özer'e ait devenin çenesinin kırılması üzerine hayvan, üniversitenin hastanesinde getirildi.

Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar tarafından muayene edilen deve ameliyata alındı.

Çınar ve veteriner hekim Metin Danacı tarafından çene kemiğinde kırık tespit edilen deveye, ameliyatla "implant" uygulandı.

Çınar, yaptığı açıklamada, devede çift taraflı çene kırığı tespit edildiğini belirtere, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devenin iki ay içinde sağlığına kavuşacağını bildiren Çınar, MAKÜ hayvan hastanesi olarak bugüne kadar birçok başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Veteriner hekim Danacı da deveyi ameliyat için MAKÜ Hayvan Hastanesine getirdiklerini, röntgen işleminden sonra ameliyat ettiklerini daha önce de bu hastanede başka bir deveye katarakt ameliyatı yaptıklarını anlattı.

Hayvan sahibi Özer ise dün hayvanın ağılına girdiğinde alt çenesinin sallandığı ve ağzının kanadığı gördüğünü dile getirerek "Antalya'ya en yakın büyük hayvan hastanesi olarak MAKÜ'yü duyduk. Hayvanımızı buraya getirdik. Bütün tetkikleri, muayenesi yapıldı ve ameliyat edildi. Hayvanımızın sağlığına kavuşmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Burdur'da alt çene kemiği kırık olan deveye implant takıldı Burdur'da alt çene kemiği kırık olan deveye implant takıldı Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan hastanesinde çenesi kırılan deve ameliyat edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 21:58:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvan hastanesinde çenesi kırılan deve ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement