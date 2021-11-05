BURDUR'DAKİ KAZADA ÖLEN 2 ABD'LİNİN CENAZESİ ALINDI - Son Dakika

BURDUR'un Çavdır ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 2 ABD'linin cenazesi, ülkelerine gönderilmek üzere Antalya'da morgdan alındı. Kazada yaralanan ABD vatandaşı Michael Caesare'nin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, 28 Ekim günü saat 01.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Bölmepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritli olan yolda Mehmet Ali Çağdaş (20) yönetimindeki 20 AKA 76 plakalı kamyonet ile ABD'li Steven Michael Caesare (50) yönetimindeki 34 EGF 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki Vanessa Lydia Caesare (47) ve Alexandria Victoria Caesare (26) öldü. Yaralanan sürücüler Mehmet Ali Çağdaş ve Steven Michael Caesare, Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Steven Michael Caesare, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

CENAZELER ÖZEL CENAZE ŞİRKETİ TARAFINDAN ALINDI

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Vanessa Lydia Caesare ve Alexandria Victoria Caesare'nin cenazeleri, bugün öğle saatlerinde özel bir cenaze şirketi tarafından alındı. Konsolosluk görevlileri nezaretinde alınan cenazelerin, işlemlerin ardından ABD'ye gönderileceği kaydedildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Michael Caesare'nin ise tedavisinin sürdüğü, genel durumunun iyi olduğu kaydedildi.