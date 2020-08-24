Burdur Gölü kıyısında sazlık yangını

BURDUR Gölü kıyısındaki Şeker Plajı sahilinde çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve otluk alan zarar gördü. Yangın silajlık mısır ekili alan ve evlere sıçramadan söndürdü. Burdur Gölü kıyısında kent merkezinde bulunan Şeker Plajı sahilindeki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından yangına Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını üst tarafta bulunan silajlık mısır ekili alan ve evlere sıçramadan söndürdü. Yangında yaklaşık 10 dönüm sazlık ve otluk alan zarar gördü.