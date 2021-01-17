Son dakika haberleri! Burdur Gölü'ndeki çekilmeye çözüm bulmak için çevrim içi toplantı yapıldı - Son Dakika

Burdur Gölü'nde son yıllarda artan çekilmenin önüne geçmek amacıyla Burdur Valiliğince geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip Ramsar Sözleşmesi ile korumaya alınan Burdur Gölü'nde su seviyesi her yıl ortalama 30-35 santimetre azalıyor.

Burdur Gölü'nü korumak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak için Burdur Valisi Ali Arslantaş, başkanlığında neler yapılabileceği konusunda görüş ve önerilerin dile getirildiği toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi iki oturumda gerçekleştirilen toplantıda, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Burdur Gölü'nün son 60 yılını anlatan sunum yaptı.

Sunumun ardından Vali Arslantaş, yaptığı konuşmada göldeki çekilmenin 1970'den bugüne sürekli devam ettiğini söyledi.

Buharlaşma ve yağış rejimindeki azalmalar ve bu azalmadan kaynaklı yeraltı sularının çekilmesi, tarımda bazı bölgelerde kullanılan vahşi sulama yöntemleri, gölü besleyen kaynaklardaki kuruma ve azalmalar, vahşi sulamayı önlemeye yönelik yapılan baraj ve göletlerde tutulan sulardan kaynaklı göl seviyesinde azalma olduğunu belirten Arslantaş, "Bugün 839 metre kotundayız, bu koşullar devam ederse 30 yıl sonra 2 metre daha aşağı inerek, 837 metreye gerileyeceğini sunumdan dinledik." ifadesini kullandı.

"Yapılacak işlerin peşinde olacağız"

Arslantaş, artık söz söyleme değil, iş yapma ve eyleme dökme vaktinin geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burdur'u aynı amaç etrafında hedefe yürürken görmüş olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bundan sonrası iş yapma vakti. Söylenecek her şey 50 yıldır söyleniyor. Yapılacak işlerin peşinde olacağız. Milletvekillerimizle, yerel yönetimlerimizle, kaymakamlarımızla, il özel idaremizle, kurumlarımızla, muhtarlarımızla, derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve basınımızla bu işi başaracağız. Burada dile getirmek istediğim bir husus daha var. Hatay'da Amik Gölü kurutuldu. Amik Gölü kururken bir kanun çıkartıldı. Suyun çekildiği yerlere 2. yıla kalmayacak mahsul ekilmesini düzenleyen bir kanun. Ben üç milletvekilimizden de bu kanun kapsamına Burdur Gölü'nün çekilen kısımlarının da alınması yönünde ortak bir teklif vermelerini istirham ediyorum. Yani 100 yıl, 50 yıl veya 10 yıl sonra bu göl tekrar yerine geldiğinde bu alanımızı koruyalım."

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına (BAKA) göle su getirilmesi yönünde bir çalışma yapması için görev verildiğini anlatan Arslantaş, havzadaki ürün deseniyle ilgili çalışmaların devam edeceğini, ayrıca bölgede küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların başladığını vurguladı.

Arslantaş, toplantının konuşmaktan çok eyleme geçilecek yeni dönemin başlangıcı olmasını temenni etti.

Toplantıda, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Isparta Süleyman Demirel ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinden akademisyenler, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, göle kıyısı olan köy ve mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ile gazeteciler görüş ve önerilerini dile getirdi.