Son dakika haberleri! Burdur jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Burdur jandarmadan kaçak içki operasyonu

20.10.2022 17:48
Son dakika haberleri! Burdur jandarmadan kaçak içki operasyonu

Son dakika haberler... Burdur'da jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 102 litre kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 102 litre kaçak içki ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak kaçak içki operasyonu düzenlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çeltikçi ilçesi Kuzköy köyü D-650 karayolu üzerinde fiziki takip sonucunda durdurulan araç ile M.B. isimli şahsın üzerlerinde yapılan aramada 102 litre bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.B. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının kararı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemelere ise el konuldu. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Jandarma, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Burdur jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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