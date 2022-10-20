Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak kaçak içki operasyonu düzenlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çeltikçi ilçesi Kuzköy köyü D-650 karayolu üzerinde fiziki takip sonucunda durdurulan araç ile M.B. isimli şahsın üzerlerinde yapılan aramada 102 litre bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi.

Burdur 'da jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 102 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Burdur jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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