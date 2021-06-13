Son dakika haberleri: BURDUR KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 7 YARALI - Son Dakika

BURDUR'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Burdur- Ankara kara yolu Dağ Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada Osman Baş (35) yönetimindeki 06 DP 5821 plakalı kamyonet ile Songül Kara (46) yönetimindeki 34 GE 8417 plakalı otomobil saat 04.30 sıralarında çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Osman Baş'ın yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Songül Kara ile aynı araçta bulunan eşi Hüsnü Kara (50) ve çocukları Nursima (5), Musab (7), Abdulkadir (9), Faika (23) ve Esmanur (16) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü Osman Baş, "Ben normal bir hızla gidiyordum. Dağ yolundan anayola çıkan araca vurdum. Fren yapmama rağmen kurtaramadım" dedi.

Kamyonet sürücüsü Osman Baş ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.