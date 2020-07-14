Son dakika haberleri: BURDUR ŞİŞLER, AYÇİN USTA'DAN - Son Dakika

Son dakika haberleri: BURDUR ŞİŞLER, AYÇİN USTA'DAN

Son dakika haberleri... Burdur'un yöresel lezzeti 'Burdur şişte etin' tek kadın ustası Ayçin Bedel (39), müşterilerine eşi ve oğluyla hizmet veriyor.

Burdur'un yöresel lezzeti 'Burdur şişte etin' tek kadın ustası Ayçin Bedel (39), müşterilerine eşi ve oğluyla hizmet veriyor.

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Burdur merkez Köprübaşı'nda eşi ve oğluyla birlikte çalıştırdığı lokantada Ayçin Bedel, şişteki etleri kendi elleriyle sıkıp ocakta pişiriyor ve müşteriye servise hazır hale getiriyor. Eşi ve oğluyla birlikte çalıştığını aktaran Ayçin Bedel, "Burdur şişimizi il dışından gelen müşterilerimize tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Burdur şişte kullanılan kıymanın büyükbaş hayvanın kaburga etinden yapıldığını söyleyen Bedel, "Kıymaya tuz dışında bişey katılmaz. 6 şiş tek porsiyon, 9 tanesi 1,5 porsiyondur. Gayet güzel bir lezzettir" dedi. Şişleri hem hazırlayıp hem ocakta pişirdikten sonra servis ettiğini de belirten Bedel, Burdur'un tek kadın şiş ustası olmasının gururunu yaşadığını söyledi.

Köprübaşı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BURDUR ŞİŞLER, AYÇİN USTA'DAN - Son Dakika
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