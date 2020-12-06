Burhaniye ilçesinde, sahilde meydana gelen arazi yangınını itfaiye söndürdü. Yangın, Bahçelievler mahallesi Orjan yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Oryan yolu üzerindeki arazide alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi . Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, arazideki bazı ağaçlarda zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR