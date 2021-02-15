Son dakika haberleri... Burhaniye'de Kaymakam Memiş, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Burhaniye'de Kaymakam Memiş, şehit ailesini ziyaret etti
15.02.2021 18:02
Son dakika habere göre Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş ve eşi, şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Çelik'in alisini ziyaret etti.
Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş ve eşi, şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Çelik'in alisini ziyaret etti.
Kaymakam ve eşi, Van'ın Erciş ilçesinde 2014 yılında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Çelik'in Babası Hasan Çelik ve Annesi Nuriye Çelik'i Mahkeme Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş ve işi, yakın zamanda kovid rahatsızlığı geçiren aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, şehidin anne babasının hal hatırını sordu. Aileyle uzun uzun sohbet eden Memiş, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. - BALIKESİR
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