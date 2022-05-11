Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetine ilişkin görülen davada hüküm giyen 10 kişi, suikast sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine 1,2 milyon avro tazminat ödeyecek.

Vagadugu Askeri Mahkemesi, Sankara cinayeti davasında hüküm giyen ve aralarında eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'nin de olduğu 10 kişinin, Sankara ve suikast sırasında hayatını kaybeden 12 kişinin ailesine 1,2 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Tazminat talebinde bulunmayan Sankara'nın ailesine ise sembolik olarak 1 Batı Afrika frangı ödenecek.

Karara göre, hükümlülerin tazminatı ödememesi durumunda ödemeyi Burkina Faso devleti yapacak.

Sankara cinayeti davasında 6 Nisan'da verilen kararda, cinayetin baş şüphelisi eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Compaore, Compaore'nin sağ kolu ve o dönem Genelkurmay Başkanı olan Gilbert Diendere ve o dönem Compaore'nin güvenlik şefi olarak görev yapan Hyacinthe Kafando ömür boyu hapis cezası almıştı.

Davada yargılanan diğer 7 kişi de 3 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

34 yıl sonra açılan dava

Sankara cinayeti, Afrika'da aydınlatılmayı bekleyen en önemli cinayetlerden biri olarak bilinse de 34 yıl boyunca konuyla ilgili herhangi bir yargılama yapılmadı. Dava, Sankara suikastı öncesi ve sonrası dönemini kapsayan Fransız arşivlerinin, Burkina Faso'ya teslim edilmesiyle açıldı.

Sankara ve 12 arkadaşının ölümüyle ilgili ilk kez 11 Ekim 2021'de görülmeye başlayan davada Compaore ve Kafando haricindeki sanıklar hakim karşısına çıkmış, Fildişi Sahili'nde bulunan bu 2 isim hakkında ise gıyabi yargılama kararı alınmıştı.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara ve o dönemki yakın arkadaşı Compaore, 1983'te Burkina Faso'nun yönetimini ele geçirmişti.

1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sankara, 1987'de darbeyle görevinden uzaklaştırılmaya çalışılmış ve çıkan olaylarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan 2021'de eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Diendere dahil 10 kişiye aynı suçlamada bulunmuştu.